У россиян может появиться еще один выходной

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В России разрабатывают различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Об этом пишет «
В настоящее время работодатель должен предоставлять людям предпенсионного и пенсионного возраста два выходных дня для диспансеризации.
Теперь на медосмотр работникам до 40 лет предлагают выделить один день.
В Академии труда и социальных отношений предположили, что на диспансеризацию можно выделить два дня.
Напомним, в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах.
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