Студенты РГАТУ отправились на практику в лесничества Рязанской области

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Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева, обучающиеся по направлению «Лесное дело», проходят производственную практику в лесничествах области.
«Прохождение практики студентами находится под постоянным контролем деканата технологического факультета и ведущей кафедры. Не оставляет без внимания работу с будущими сотрудниками лесного комплекса и руководство министерства природопользования региона», — рассказали в пресс-службе вуза.
По мнению министра Сергея Абрамова, для реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Рязанской области» нужны молодые и хорошо подготовленные кадры.
В программу производственной практики включены вопросы, связанные с научными исследованиями по теме выпускных квалификационных работ и производством.
В каждом лесничестве к практикантам из числа высококвалифицированных специалистов прикреплены наставники. Вместе с ними студенты выезжают в лес, изучают, как проводится техническая приемка по посадке лесных культур этого года, а также знакомятся с методами агротехнического ухода за лесными культурами.
«Каждый из изучаемых на практике вопросов подразумевает хорошее знание теоретических основ лесоведения, чтобы понять, какой вид работ проводится в лесу и почему, — пояснили в пресс-службе. — По отзывам работников лесничеств, выбор студентов стать инженерами лесного хозяйства сделан осознанно».
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