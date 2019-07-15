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17:07, 15 июля 2019 285

Студенты РГАТУ отправились на практику в лесничества Рязанской области

Студенты РГАТУ отправились на практику в лесничества Рязанской области

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева, обучающиеся по направлению «Лесное дело», проходят производственную практику в лесничествах области.

«Прохождение практики студентами находится под постоянным контролем деканата технологического факультета и ведущей кафедры. Не оставляет без внимания работу с будущими сотрудниками лесного комплекса и руководство министерства природопользования региона», — рассказали в пресс-службе вуза.

По мнению министра Сергея Абрамова, для реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Рязанской области» нужны молодые и хорошо подготовленные кадры.

В программу производственной практики включены вопросы, связанные с научными исследованиями по теме выпускных квалификационных работ и производством.

В каждом лесничестве к практикантам из числа высококвалифицированных специалистов прикреплены наставники. Вместе с ними студенты выезжают в лес, изучают, как проводится техническая приемка по посадке лесных культур этого года, а также знакомятся с методами агротехнического ухода за лесными культурами.

«Каждый из изучаемых на практике вопросов подразумевает хорошее знание теоретических основ лесоведения, чтобы понять, какой вид работ проводится в лесу и почему, — пояснили в пресс-службе. — По отзывам работников лесничеств, выбор студентов стать инженерами лесного хозяйства сделан осознанно».


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