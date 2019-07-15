Режиссер Юрий Быков заявил о закрытии фан-группы и удалился из соцсетей

Режиссер Юрий Быков заявил о закрытии фан- группы «ВКонтакте» и удалился из соцсетей. В воскресенье, 14 июля, о закрытии сообщества, посвященного творчеству рязанца, рассказали его модераторы.

Быков также сообщил о решении на личной странице в Instagram. «Сегодня мы попрощались с модераторами группы ВКонтакте. Ее переименовали в сообщество о кино. Многие в комментариях написали нелестные слова в мой адрес. Я не виню этих людей. Ситуация представлена таким образом, что я не благодарен публике, заносчив и попросту пустышка…, — написал Быков. — Я думаю, что весьма странные десять лет моей жизни, которые сопровождались режиссурой и вниманием ко мне людей — до сих пор меня искренне удивляют. Я — парень, родившийся в вагончике, строящегося поселка, чем я вообще заслужил какое-либо внимание? А уж тем более длительное».

Быков отметил, что придут другие, «более талантливые» и «интересные публике». «Но я останусь тем, кем я был всегда — обыкновенным парнем из Новомичуринска, Пронского района, Рязанской области, который любит бродить по дорогам и думать о жизни», — подчеркнул режиссер.

В заключение поста он поблагодарил подписчиков «за возможность побыть в центре внимания».

В беседе с корреспондентом RZN.info модераторы фан-группы назвать причину закрытия сообщества отказались, сославшись на уговор с режиссером — не разглашать данную информацию. Однако они отметили, что это было их решение, а Юрий Быков не был против.

«Мы приняли решение временно приостановить деятельность в связи с определенным инцидентом в отношениях с Юрием Анатольевичем», — написали администраторы группы.