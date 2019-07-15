Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:55, 15 июля 2019 125
 0    0

Режиссер Юрий Быков заявил о закрытии фан-группы и удалился из соцсетей

Режиссер Юрий Быков заявил о закрытии фан-группы и удалился из соцсетей

Фото: Ru.wikipedia.org

Режиссер Юрий Быков заявил о закрытии фан-группы «ВКонтакте» и удалился из соцсетей. В воскресенье, 14 июля, о закрытии сообщества, посвященного творчеству рязанца, рассказали его модераторы.

Быков также сообщил о решении на личной странице в Instagram. «Сегодня мы попрощались с модераторами группы ВКонтакте. Ее переименовали в сообщество о кино. Многие в комментариях написали нелестные слова в мой адрес. Я не виню этих людей. Ситуация представлена таким образом, что я не благодарен публике, заносчив и попросту пустышка…, — написал Быков. — Я думаю, что весьма странные десять лет моей жизни, которые сопровождались режиссурой и вниманием ко мне людей — до сих пор меня искренне удивляют. Я — парень, родившийся в вагончике, строящегося поселка, чем я вообще заслужил какое-либо внимание? А уж тем более длительное».

Быков отметил, что придут другие, «более талантливые» и «интересные публике». «Но я останусь тем, кем я был всегда — обыкновенным парнем из Новомичуринска, Пронского района, Рязанской области, который любит бродить по дорогам и думать о жизни», — подчеркнул режиссер.

В заключение поста он поблагодарил подписчиков «за возможность побыть в центре внимания».

В беседе с корреспондентом RZN.info модераторы фан-группы назвать причину закрытия сообщества отказались, сославшись на уговор с режиссером — не разглашать данную информацию. Однако они отметили, что это было их решение, а Юрий Быков не был против.

«Мы приняли решение временно приостановить деятельность в связи с определенным инцидентом в отношениях с Юрием Анатольевичем», — написали администраторы группы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 77 405
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 63 340
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 40 583
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 34 124
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 382
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум