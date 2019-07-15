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21:03, 15 июля 2019 83
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На Северной окружной образовалась пробка из-за ДТП с двумя фурами

На Северной окружной образовалась пробка из-за ДТП с двумя фурами

Вечером в понедельник, 15 июля, на Северной окружной произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, из-за аварии движение оказалось практически перекрыто.

«Пробка от „Круиза“, ищите пути объезда», — написал автор поста.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», пробка растянулась более, чем на километр. Скорость движения в потоке составляет от двух до семи километров в час.

Фото Ольги Русаковой


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