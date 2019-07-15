На Северной окружной образовалась пробка из-за ДТП с двумя фурами

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Вечером в понедельник, 15 июля, на Северной окружной произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили подписчики группы «
По словам очевидцев, из-за аварии движение оказалось практически перекрыто.
«Пробка от „Круиза“, ищите пути объезда», — написал автор поста.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», пробка растянулась более, чем на километр. Скорость движения в потоке составляет от двух до семи километров в час.
Фото Ольги Русаковой
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