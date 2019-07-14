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В Рязани отчим изнасиловал 15-летнюю девочку. Об этом сообщил «
«О случившемся стало известно в субботу, 13 июля. Девочка сама пришла в полицию. По словам источника, в момент совершения преступления мужчина был пьян» — пишет издание.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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