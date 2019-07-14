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Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода. Об этом сообщил интернет-портал
Во втором квартале этого года доля расходов на продукты питания у среднего россияна составила 38,9%. В прошлом году этот показатель был 38,2%.
На еду россияне тратят больше за счет сокращения других расходов. На втором месте остаются коммунальные услуги — 15,2% от зарплаты. Замыкают тройку самых значимых расходы на одежду — 9,7%.
По мнению экономистов, растущая доля расходов на продовольствие — это признак обеднения населения.
По данным Росстата, в первом полугодии этого года продовольственная инфляция составила 5,9%, а реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3%.
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