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9:17, 14 июля 2019 435
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Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода. Об этом сообщил интернет-портал Ura.ru со ссылкой на исследование Сбербанка.

Во втором квартале этого года доля расходов на продукты питания у среднего россияна составила 38,9%. В прошлом году этот показатель был 38,2%.

На еду россияне тратят больше за счет сокращения других расходов. На втором месте остаются коммунальные услуги — 15,2% от зарплаты. Замыкают тройку самых значимых расходы на одежду — 9,7%.

По мнению экономистов, растущая доля расходов на продовольствие — это признак обеднения населения.

По данным Росстата, в первом полугодии этого года продовольственная инфляция составила 5,9%, а реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3%.


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