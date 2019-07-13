В Сасовском районе поймали 16-летнего мотоциклиста без «прав»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На трассе в Сасовском районе остановили 16-летнего мотоциклиста без «прав». Об этом сообщила
Мотоцикл АБМ изъяли и поместили для временного хранения на штрафную стоянку в Сасове.
Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Также в Сасовском районе остановили 40-летнего мотоциклиста, который ехал без шлема. У мужчины при себе не было документов, предусмотренных ПДД.
Полиция возбудила административные производства по статье 12.3 и 12.6 КоАП РФ.
Рейды продолжаются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани подвели итоги ликвидации пожара в Рыбновском районе
|
cледующая новость →«Небо России-2019» пройдет в Рязанском кремле
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.