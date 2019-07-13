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12:55, 13 июля 2019 723
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В Сасовском районе поймали 16-летнего мотоциклиста без «прав» 1

В Сасовском районе поймали 16-летнего мотоциклиста без «прав»

На трассе в Сасовском районе остановили 16-летнего мотоциклиста без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мотоцикл АБМ изъяли и поместили для временного хранения на штрафную стоянку в Сасове.

Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Также в Сасовском районе остановили 40-летнего мотоциклиста, который ехал без шлема. У мужчины при себе не было документов, предусмотренных ПДД.

Полиция возбудила административные производства по статье 12.3 и 12.6 КоАП РФ.

Рейды продолжаются.


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