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13:49, 13 июля 2019 103
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

В 2020 году минимальный размер оплаты труда могут повысить до 12 тысяч 130 рублей (почти на 850 рублей). Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на новый проект приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал этого года.

Как сообщило издание, повышение МРОТ может коснуться почти четырех миллионов россиян.

Документ подпишут или скорректируют после общественного обсуждения приказа Минтруда.


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