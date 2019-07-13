Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

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В 2020 году минимальный размер оплаты труда могут повысить до 12 тысяч 130 рублей (почти на 850 рублей). Об этом пишет «
Как сообщило издание, повышение МРОТ может коснуться почти четырех миллионов россиян.
Документ подпишут или скорректируют после общественного обсуждения приказа Минтруда.
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