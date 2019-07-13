Ночью на окраине Рязани выпал град. Фото

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В ночь на субботу, 13 июля, в Недостоеве выпал град с дождем. Фото опубликовано в Instagram.
На снимках можно заметить небольшой снежный покров, образовавшийся из-за осадков.
«Град в Рязани! Его было так много! Прямо сугробы», — написала автор поста.
Фото
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