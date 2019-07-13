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9:16, 13 июля 2019 428
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Ночью на окраине Рязани выпал град. Фото

Ночью на окраине Рязани выпал град. Фото

В ночь на субботу, 13 июля, в Недостоеве выпал град с дождем. Фото опубликовано в Instagram.

На снимках можно заметить небольшой снежный покров, образовавшийся из-за осадков.

«Град в Рязани! Его было так много! Прямо сугробы», — написала автор поста.

Фото Ольги Захаровой


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