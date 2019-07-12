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13:45, 12 июля 2019 88
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В субботу в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды

В субботу в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды

В субботу, 13 июля, в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +17, +22 градуса.


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