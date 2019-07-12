В субботу в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды

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В субботу, 13 июля, в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +17, +22 градуса.
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