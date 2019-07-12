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17:26, 12 июля 2019 117
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В Рыбновском районе накажут двоих 16-летних мотоциклистов без «прав» и их родителей

В Рыбновском районе накажут двоих 16-летних мотоциклистов без «прав» и их родителей

В Рыбновском районе к ответственности привлекут двоих 16-летних мотоциклистов без «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что подростки ехали по дороге Рыбное — Константиново на мотоциклах Racer 110 и Stels 250. Транспортные средства поместили на специализированную стоянку.

Кроме того, к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП привлекут родителей нарушителей.


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