В Рыбновском районе накажут двоих 16-летних мотоциклистов без «прав» и их родителей

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В Рыбновском районе к ответственности привлекут двоих 16-летних мотоциклистов без «прав». Об этом сообщила
Известно, что подростки ехали по дороге Рыбное — Константиново на мотоциклах Racer 110 и Stels 250. Транспортные средства поместили на специализированную стоянку.
Кроме того, к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП привлекут родителей нарушителей.
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