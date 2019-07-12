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В пятницу, 12 июля, на улице Почтовой произошел пожар. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, из-за короткого замыкания в одном из заданий загорелась проводка. На место выехали три расчета.
На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте работает «скорая».
Обстоятельства выясняются.
Фото из
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