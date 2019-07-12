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18:11, 12 июля 2019 73
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Куда пойти в выходные? Городская афиша на 13-14 июля

Куда пойти в выходные? Городская афиша на 13-14 июля

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В пятницу, 12 июля, в рамках «Фестивального лета» на Почтовой пройдет фотофестиваль «ОБЪЕКТИВное мнение».

В субботу, 13 июля, на городище Старая Рязань (Спасский район Рязанской области) в пятый раз пройдет региональный историко-патриотический праздник «Старая Рязань».

В этот же день, 13 июля, в рамках молодежного проекта «Арт-Субботник» на Лыбедском бульваре пройдет первый городской конкурс поэзии «Словесный баттл». В воскресенье, 14 июля, в драмтеатре рязанцы смогут увидеть спектакль «Последняя любовь Дон Жуана».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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