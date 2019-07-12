Куда пойти в выходные? Городская афиша на 13-14 июля

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Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В пятницу, 12 июля, в рамках «
В субботу, 13 июля, на городище Старая Рязань (Спасский район Рязанской области) в пятый раз пройдет региональный историко-патриотический праздник «
В этот же день, 13 июля, в рамках молодежного проекта «Арт-Субботник» на Лыбедском бульваре пройдет первый городской конкурс поэзии «
Полную афишу развлечений смотрите на нашем
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