Движение по улице Подгорной перекрыли на пять дней

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Движение по улице Подгорной от дома №5 до дома №15 перекрыли на пять дней, сообщил
Ограничения будут действовать с 10:00 15 июля до 0:00 20 июля. На месте проведут ремонт теплотрассы.
На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место огородят.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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