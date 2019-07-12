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9:50, 12 июля 2019 223
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Активисты снова потребовали убрать многолетнюю свалку около Романцева

Активисты снова потребовали убрать многолетнюю свалку около Романцева

Активисты ОНФ снова обратили внимание властей и прокуратуры на многолетнюю несанкционированную свалку около села Романцево. Они потребовали вывезти мусор из оврага.

«Эту несанкционированную свалку напротив дачного поселка жители Рязанской области одной из первых отметили на карте проекта ОНФ „Генеральная уборка“, — рассказали активисты. — Тогда администрация района обещала навести порядок на территории объемом 800 кубометров в 2018 году, однако мусор все еще лежит в овраге. Более того — размер свалки увеличился в несколько раз».

По словам представителей ОНФ, около проблемного объекта они заметили еще одно место накопления мусора, сухих веток и строительных материалов.


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