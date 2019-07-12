Активисты снова потребовали убрать многолетнюю свалку около Романцева

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Активисты
«Эту несанкционированную свалку напротив дачного поселка жители Рязанской области одной из первых отметили на карте проекта ОНФ „Генеральная уборка“, — рассказали активисты. — Тогда администрация района обещала навести порядок на территории объемом 800 кубометров в 2018 году, однако мусор все еще лежит в овраге. Более того — размер свалки увеличился в несколько раз».
По словам представителей ОНФ, около проблемного объекта они заметили еще одно место накопления мусора, сухих веток и строительных материалов.
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