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13:23, 11 июля 2019 93
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Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о взятке

Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке. Об этом сообщило РИА Новости.

На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, глава фонда Дроздов ответил: «Нет, по подозрению».

В пресс-службе ПРФ заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме».

Фото с сайта ПФР


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