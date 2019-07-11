Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о взятке

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Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке. Об этом сообщило РИА
На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, глава фонда Дроздов ответил: «Нет, по подозрению».
В пресс-службе ПРФ заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает «в штатном режиме».
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