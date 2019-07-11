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15:26, 11 июля 2019 165
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В Тамбове директору и учредителю управляющей организации вынесли приговор за хищение более 24 миллионов

В Тамбове директору и учредителю управляющей организации вынесли приговор за хищение более 24 миллионов

Фото: Pixabay.com

В Тамбове директору и учредителю управляющей организации вынесли приговор за хищение более 24 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

С апреля 2015 по январь 2017 года гендиректор и учредитель управляющей организации получали от собственников квартир оплату за коммунальные услуги и не рассчитывались с ресурсоснабжающими организациями. В итоге они похитили более 24 миллионов рублей.

Злоумышленников признали виновными по части 7 статьи 159 УК («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере»). Гендиректора компании приговорили к двум годам колонии общего режима, учредителя — к трем.

Приговор в законную силу не вступил.


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