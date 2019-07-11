RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани ищут очевидцев аварии в Канищеве с пострадавшей парой пенсионеров, сообщила
5 марта 2019 года, примерно в 17:15, вблизи дома №20 по улице Бирюзова, 57-летний рязанец за рулем Volkswagen Passat сбил двоих пешеходов — мужчину и женщину в возрасте 82-х лет и 81-го года, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.
В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба обратиться по номерам ГИБДД: 29-74-99, 29-72-56.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Власти Рязанского района обратились в прокуратуру из-за жалоб на неприятный запах от свалки
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.