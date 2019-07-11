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16:10, 11 июля 2019 62
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В Рязани ищут очевидцев аварии в Канищеве с пострадавшей парой пенсионеров

В Рязани ищут очевидцев аварии в Канищеве с пострадавшей парой пенсионеров

В Рязани ищут очевидцев аварии в Канищеве с пострадавшей парой пенсионеров, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

5 марта 2019 года, примерно в 17:15, вблизи дома №20 по улице Бирюзова, 57-летний рязанец за рулем Volkswagen Passat сбил двоих пешеходов — мужчину и женщину в возрасте 82-х лет и 81-го года, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба обратиться по номерам ГИБДД: 29-74-99, 29-72-56.


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Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

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