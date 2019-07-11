В работе Yota произошел глобальный сбой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В работе мобильного оператора Yota произошел сбой. Об этом сообщает интернет-портал
Жалобы начали массово поступать в 15:00. Среди наиболее частных проблем — отсутствует подключение к интернету (87%) и неполадки с веб-сайтом (12%).
«В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Госдуме предложили предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку
|
cледующая новость →Столкновение кроссовера и легковушки на улице Циолковского попало на видео
Одна из наших читательниц поделилась своей историей.