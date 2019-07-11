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11:25, 11 июля 2019 155
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В Окском заповеднике засняли на видео семью кабанов

В Окском заповеднике засняли на видео семью кабанов

В Окском заповеднике на «фотоловушку» попала семья кабанов.

По словам старшего научного сотрудника заповедника Надежды Панковой, кабанята-сеголетки уже подросли и часто посещают «чесальные деревья».

Как отметили специалисты, животные похожи друг на друга, но один уже сейчас выглядит необычно. Шерсть на ушах и переносице у него почти белая.

«Нам эта его особенность на руку, ведь необычная окраска кабана становится естественным маркером и при наблюдениях его уже ни с кем не спутаешь. Назовем кабаненка Белоухий и будем дальше следить за жизнью его семьи», — говорится в сообщении.


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