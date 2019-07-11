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18:41, 11 июля 2019 162
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В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку

В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве неограниченной бесплатной парковки для многодетных родителей. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно проекту, многодетные родители получают право бесплатно пользоваться любых видами парковок — расположенными как на дорогах, так и вблизи объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Исключение составляют только парковки для людей с инвалидностью.

«Невзирая на протесты граждан, платные парковки учредили в 20 городах России, и география постоянно расширяется. При этом льготы для многодетных семей введены далеко не везде, а если введены, то с массой условностей и оговорок. Парковочные разрешения нужно регулярно продлять, за пределами территории они недействительны. Переехал в другой регион — снова плати или собирай бумажки, хотя состав семьи не изменился», — сказал автор законопроекта Сергей Миронов.


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