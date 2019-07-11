В Госдуме предложили предоставить многодетным семьям право на бесплатную парковку

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве неограниченной бесплатной парковки для многодетных родителей. Об этом сообщил
Согласно проекту, многодетные родители получают право бесплатно пользоваться любых видами парковок — расположенными как на дорогах, так и вблизи объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Исключение составляют только парковки для людей с инвалидностью.
«Невзирая на протесты граждан, платные парковки учредили в 20 городах России, и география постоянно расширяется. При этом льготы для многодетных семей введены далеко не везде, а если введены, то с массой условностей и оговорок. Парковочные разрешения нужно регулярно продлять, за пределами территории они недействительны. Переехал в другой регион — снова плати или собирай бумажки, хотя состав семьи не изменился», — сказал автор законопроекта Сергей Миронов.
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