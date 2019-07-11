В честь дня рождения «ЭЛЕКС» пообещал рязанцам подарки и скидки

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«Самое время решить, какой техники не хватает в доме и совершить выгодную покупку. Приходите на наш праздник!» — пригласили рязанцев.
Магазин «ЭЛЕКС» в Канищеве находится по адресу: улица Станкозаводская, 31, ТЦ «Квартал».
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