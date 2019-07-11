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13:38, 11 июля 2019 320

В честь дня рождения «ЭЛЕКС» пообещал рязанцам подарки и скидки

В честь дня рождения «ЭЛЕКС» пообещал рязанцам подарки и скидки

С 12 по 21 июля франчайзинговый магазин «ЭЛЕКС» в Канищеве отпразднует день рождения. Для рязанцев подготовили конкурсы, призы и подарки, развлечения для детей и взрослых.

«Зона батута будет рада приветствовать больших и маленьких посетителей! Сладкая вата, аквагрим для детей от лучших мастеров города! Мороженое для посетителей всего за

один рубль и дегустация свежевыжатых соков! Для взрослых гостей предлагаем попробовать новые виды зернового кофе и оценить работу топовых кофемашин, которые можно приобрести тут же! Ну и, конечно, скидки!» — анонсировали представители «ЭЛЕКСА».

В честь дня рождения магазина покупатели получат скидки до 30% на бытовую технику. Так, телевизор TCL с диагональю 81 см обойдется рязанцам в 8 990 рублей, а стиральная машина Beko с загрузкой 5 кг — в 12 990 рублей.

«Самое время решить, какой техники не хватает в доме и совершить выгодную покупку. Приходите на наш праздник!» — пригласили рязанцев.

Магазин «ЭЛЕКС» в Канищеве находится по адресу: улица Станкозаводская, 31, ТЦ «Квартал».


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