Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:18, 11 июля 2019 163

С начала года должники выплатили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 1,19 миллиарда

С начала года должники выплатили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 1,19 миллиарда

«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центра и Приволжье» — продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

Как рассказали в пресс-службе компании, одним из наиболее эффективных направлений работы является претензионно-исковая деятельность.

С начала года объем удовлетворенных судами исковых требований компании составил 1,19 млрд рублей. 814,21 млн рублей из этой суммы — требования к гарантирующим поставщикам электроэнергии в регионах.

«От своевременного и полного исполнения контрагентами своих долговых обязательств во многом зависит реализация наших инвестиционных планов, направленных на обеспечение качественного электроснабжения 20 регионов страны. Поэтому мы намерены добиваться полного и окончательного решения проблемы дебиторской задолженности, используя для этого самый широкий спектр организационных, административных и правовых инструментов, включая обращения в судебные инстанции», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр» Игорь Маковский.

По состоянию на 1 июня 2019 года общий объем дебиторской задолженности «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжье» за услуги по передаче электроэнергии составлял 46,3 млрд рублей, в том числе 35,1 млрд рублей — просроченная задолженность, из них 31,7 млрд рублей — просроченная задолженность гарантирующих поставщиков.

Компании намерены последовательно продолжать работу по ее взысканию.

«В этот же период в судах различных инстанций рассматривалось 1 133 дела, инициированных правовым блоком компаний, о взыскании задолженности на общую сумму 29,3 млрд рублей, в том числе 716 дел на общую сумму требований 28,5 млрд рублей, касающихся гарантирующих поставщиков», — добавили в пресс-службе.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 64 761
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 271
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 40 754
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 32 780
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 734
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум