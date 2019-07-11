С начала года должники выплатили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 1,19 миллиарда

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«Россети Центр» — управляющая организация «Россети Центра и Приволжье» — продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
Как рассказали в пресс-службе компании, одним из наиболее эффективных направлений работы является претензионно-исковая деятельность.
С начала года объем удовлетворенных судами исковых требований компании составил 1,19 млрд рублей. 814,21 млн рублей из этой суммы — требования к гарантирующим поставщикам электроэнергии в регионах.
«От своевременного и полного исполнения контрагентами своих долговых обязательств во многом зависит реализация наших инвестиционных планов, направленных на обеспечение качественного электроснабжения 20 регионов страны. Поэтому мы намерены добиваться полного и окончательного решения проблемы дебиторской задолженности, используя для этого самый широкий спектр организационных, административных и правовых инструментов, включая обращения в судебные инстанции», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр» Игорь Маковский.
По состоянию на 1 июня 2019 года общий объем дебиторской задолженности «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжье» за услуги по передаче электроэнергии составлял 46,3 млрд рублей, в том числе 35,1 млрд рублей — просроченная задолженность, из них 31,7 млрд рублей — просроченная задолженность гарантирующих поставщиков.
Компании намерены последовательно продолжать работу по ее взысканию.
«В этот же период в судах различных инстанций рассматривалось 1 133 дела, инициированных правовым блоком компаний, о взыскании задолженности на общую сумму 29,3 млрд рублей, в том числе 716 дел на общую сумму требований 28,5 млрд рублей, касающихся гарантирующих поставщиков», — добавили в пресс-службе.
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