Полиция ищет свидетелей смертельной аварии с мотоциклистом на Северной окружной

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция ищет свидетелей смертельной
Примерно в 11:25 36-летний рязанец на мотоцикле Kawasaki не справился с управлением и врезался в ограждение. От полученных травм он скончался на месте.
Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефонам 29-74-99, 29-72-56.
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