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12:02, 11 июля 2019 379
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в четверг, 11 июля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До окончания ремонта на водопроводе воды не будет по следующим адресам:

  • улица Дачная, дома 12, 12-а, дома с 21 по 45/2;
  • улица Луковская, дома 39/5, 40/3, 41/6, 42/4;
  • 2-й Дачный переулок, дома 7, 8, 9/34, 10/36, 11, 12;
  • улица Луговая, дома с 1-а по 1-д, дома с 14 по 32.

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