Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:50, 11 июля 2019 166
 0    0

Калужский пенсионер украл сумку ветерана и металлическую печь

Калужский пенсионер украл сумку ветерана и металлическую печь

Фото: Pixabay.com

Калужский пенсионер украл сумку ветерана Великой Отечественной войны, деньги, садовый инвентарь и металлическую печь. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С мая по сентябрь 2018 год мужчина забирался в дома и крал чужое имущество. Оперативники установили ео причастность к трем эпизодам. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник «испытывал нужду в деньгах».

На 61-летнего калужанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ранее его не судили.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 64 215
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 231
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 40 009
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 32 563
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 692
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум