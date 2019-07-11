Калужский пенсионер украл сумку ветерана и металлическую печь

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Фото: Pixabay.com
Калужский пенсионер украл сумку ветерана Великой Отечественной войны, деньги, садовый инвентарь и металлическую печь. Об этом
С мая по сентябрь 2018 год мужчина забирался в дома и крал чужое имущество. Оперативники установили ео причастность к трем эпизодам. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник «испытывал нужду в деньгах».
На 61-летнего калужанина завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ранее его не судили.
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