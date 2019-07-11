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16:22, 11 июля 2019 93

Инженеры, ветеринары и экономисты. В рязанском агроуниверситете рассказали о направлених подготовки

Инженеры, ветеринары и экономисты. В рязанском агроуниверситете рассказали о направлених подготовки

С 20 июня начала работу приемная комиссия Рязанского агротехнологического университета имени Костычева. В этом году порядок приема документов на обучение существенно не изменился, сообщили в пресс-службе вуза.

На сегодняшний день университет осуществляет прием на 18 направлений подготовки бакалавриата и специалитета, 6 направлений магистратуры, 8 специальностей среднего профессионального образования.

В этом году в числе особенностей приемной кампании — сокращение числа поступающих на целевое обучение. «Это, вероятнее всего, связано с внесением изменений в законодательство и повышением ответственности за неисполнение условий договора», — прокомментировали в РГАТУ.

В пресс-службе отметили, что активным спросом у поступающих в университет пользуются направления подготовки автодорожного и инженерного факультетов, факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, а также технологического и факультета экономики и менеджмента. Особенно много желающих поступать на ветеринарию (среди желающих стать ветеринарными врачами много иногородних абитуриентов) и агроинженерию.

По словам представителей вуза, традиционно повышено внимание абитуриентов к факультету среднего профессионального образования. Среди поступающих после девятого класса количество поданных оригиналов аттестатов на ветеринарию уже превышает число бюджетных мест.

«Поступают и выпускники прошлых лет, студенты колледжей — точное количество абитуриентов станет известно только по итогам приемной кампании», — подчеркнули в РГАТУ.

Продлится приемная кампания для тех, кто поступает на очную форму обучения на бюджетные места по результатам ЕГЭ, до 26 июля, на платные места — до 14 августа.


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