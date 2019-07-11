Движение по улице Тимуровцев перекроют на полтора месяца

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Из-за ремонта участка теплотрассы от дома №12/1 по улице Тимуровцев до дома №1а по улице Зубковой перекроют движение транспорта, сообщил
Ограничения будут действовать до 30 августа. Работы проведет МУП «РМПТС».
На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.