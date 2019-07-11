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11:40, 11 июля 2019 145
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Движение по улице Тимуровцев перекроют на полтора месяца

Движение по улице Тимуровцев перекроют на полтора месяца

Из-за ремонта участка теплотрассы от дома №12/1 по улице Тимуровцев до дома №1а по улице Зубковой перекроют движение транспорта, сообщил сайт горадминистрации.

Ограничения будут действовать до 30 августа. Работы проведет МУП «РМПТС».

На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ огородят.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.


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