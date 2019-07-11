А что в кино? «Коррупционер», «Анна» и другие премьеры

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Великобритания выпустила фильм с Сэмом Клафлином в главной роли «Коррупционер», Люк Бессон представляет боевик «Анна», а Адам Драйвер и Билл Мюррей исполнили главные роли в фильме «Мертвые не умирают».
Кроме того, среди премьер этой недели фильм ужасов от режиссера Пола Хайета «Присягнувшая тьме», французская комедия «Красавчик со стажем» и комедийный боевик «Али, рули!».
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