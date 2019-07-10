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16:04, 10 июля 2019 397
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Из-за ремонта на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Из-за ремонта на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

В среду, 10 июля, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До окончания ремонтных работ на водопроводе воды не будет по следующим адресам:

  • улица Станкозаводская, дома 22/10, 24, 26, 28/9;
  • улица Октябрьская, дома 4,6, 8, 3/1;
  • улица Молодцова, дома 13/6, 11, 9, 5;
  • улица Сельских Строителей, дом 4-а (школа №70).

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