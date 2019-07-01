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9:37, 1 июля 2019 70
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За неделю в Рязанской области потушили 59 пожаров

За неделю в Рязанской области потушили 59 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За неделю, с 24 по 30 июня, в Рязанской области потушили 59 пожаров. 43 раз спасателей вызывали из-за возгорания травы и мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 17 зданий и четыре автомобиля.

В понедельник, 24 июня, на улице Кирова в Чучкове горел жилой дом. На пожаре погиб мужчина, который был контрактником из Бурятии.

На водоемах области происшествий не зарегистрировали, к ликвидации последствий ДТП спасателей не привлекали.


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