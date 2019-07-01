Во вторник в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 2 июля, в Рязанской области потеплеет. Об этом сообщила
Ночью и днем ожидается небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза.
Ветер ночью западный, днем северо-западный, 5-10 метром в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов
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