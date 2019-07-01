В Шацке задержали угонщика, незаконно хранившего наркотики

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В Шацке задержали 21-летнего молодого человека, незаконно хранившего марихуану. Об этом сообщила
Оперативникам стало известно, что 21-летний молодой человек может хранить у себя дома наркотики. При осмотре жилища у него дома нашли тайник, в котором был пакет с 232 граммами марихуаны.
Ранее задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за угон автомобиля.
Полиция выясняет происхождение наркотиков.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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