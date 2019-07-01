В Рязани прошел семинар «Основы экспортной деятельности»

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В Рязани прошел семинар по теме «Основы экспортной деятельности», организованный Рязанским Центром поддержки экспорта. Он стал вторым мероприятием по повышению квалификации начинающих экспортеров в рамках программы Школы экспорта РЭЦ в Рязанской области.
В рамках двухдневного плана занятий тренер Анатолий Маркин рассказал представителям рязанских компаний об основных этапах экспортного проекта и нюансах при подготовке к выходу на зарубежный рынок: от выбора направления и поиска покупателя до заключения экспортного контракта и получения платежа.
Для удобства слушателей вся программа семинара разделена на блоки, содержащие основную информацию о правилах и особенностях международной торговли на каждом этапе процесса экспорта товаров и услуг. Полученные знания участники применили при решении бизнес-кейсов, которые также включены в программу и подготовлены специально для проработки вопросов совместно с тренером.
На второй день участников ждал отдельный блок о мерах государственной поддержки экспортеров и тестирование, по итогам которого сотрудники 14 рязанских компаний получили сертификаты об успешном прохождении семинара Школы экспорта РЭЦ.
«Программа семинара получилась концентрированная. Если потом изучить ссылки на полезные источники, которые даются в материалах, многое можно прояснить», — поделился Григорий, представитель компании «Алдан».
В течение года в Рязанской области запланировано проведение очных семинаров и по другим темам: маркетинг, деловые коммуникации, правовые аспекты, финансовые инструменты, документационное сопровождение, таможенное оформление, налоги и другие.
Рязанские компании, заинтересованные в выходе на зарубежный рынок, могут подать заявку на бесплатное участие в любом семинаре. Уточнить график семинаров и условия участия можно в Рязанском Центре поддержки экспорта по тел.
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