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С 1 июля в России изменился порядок продажи молочных продуктов в магазинах, передает
Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 января.
Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей.
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