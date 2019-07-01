В Милославском районе насмерть разбился пенсионер на «семерке»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 29 июня, в Милославском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 17:43 на дороге Милославское — Чернава в кювет вылетел ВАЗ-2107, сообщила
По предварительной информации, 62-летний водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся.
От полученных травм пенсионер скончался.
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