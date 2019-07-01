В ДТП на трассе под Ряжском пострадала москвичка

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 27 июня, в Ряжском районе произошло ДТП. Примерно в 5:40 на трассе Р-22 «Каспий» перевернулся ЗАЗ «Шанс», пишет издательство «
Машина ехала в сторону Тамбова. По предварительной информации, 39-летний водитель из Москвы не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате 41-летняя пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу с переломом кисти руки и рваной раной пальца.
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