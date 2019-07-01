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16:08, 1 июля 2019 194
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В ДТП на трассе под Ряжском пострадала москвичка

В ДТП на трассе под Ряжском пострадала москвичка

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 27 июня, в Ряжском районе произошло ДТП. Примерно в 5:40 на трассе Р-22 «Каспий» перевернулся ЗАЗ «Шанс», пишет издательство «Пресса».

Машина ехала в сторону Тамбова. По предварительной информации, 39-летний водитель из Москвы не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате 41-летняя пассажирка получила травмы, ее доставили в больницу с переломом кисти руки и рваной раной пальца.


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