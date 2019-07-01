В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

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В Чечне неизвестный убил полицейского на посту, сообщили
По данным СМИ, инцидент произошел на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе республики.
«Неизвестный нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь», — сказал собеседник агентства.
Нападавшего уничтожили, при нем нашли гранату.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.