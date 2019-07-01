Студенты рязанского агроуниверситета получили поощрительные премии

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В преддверии Дня молодежи лучшим студентам Рязанского агротехнологического университета имени Костычева вручили поощрительные стипендии. Их получили Дмитрий Егоров и Алина Татарникова, которые участя на факультете экономики и менеджмента.
Премию лауреатам вручила глава города Юлия Рокотянская.
«Наша страна серьезно нуждается в кадрах высокой квалификации. Сегодня вы получаете знания, которые потом будете с успехом применять на практике. Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в себя и тогда все получится!» — обратилась к студентам она.
Поощрительную стипендию присуждают студентам, обучающимся в государственных высших учебных заведениях по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент» за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности и активное участие в общественной жизни.
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