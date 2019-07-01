«Ростелеком» выступил партнером «Большого выпускного» в Рязани

«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Большого Выпускного» в Рязани. Праздник прошел на Соборной площади перед кремлем. Его участниками стали более 2 500 выпускников, они участвовали в конкурсах, танцевали под песни рэпера Feduk, смотрели выступления рязанских музыкантов.

Национальный цифровой провайдер обеспечил покрытие всей площадки бесплатным Wi-Fi со скоростью доступа до 100 Мбит/с, а также разыграл среди выпускников более 500 сертификатов с промокодами на месяц бесплатного пользования платформой Wink, в частности онлайн-кинотеатром Amediateka.

Кроме этого, совместно с организаторами мероприятия «Ростелеком» провел конкурс в соцсетях «Что такое цифровое будущее», условием которого было описание любого умного устройства. Победитель получил портативную аудио-колонку.

«Выпускной — это яркое и очень трогательное событие, которое запомнится на долгие годы. И, конечно, после долгих месяцев подготовки и сложных экзаменов, перед еще более ответственным моментом — поступлением в вуз, нужно отдохнуть и отвлечься. Вот в этом легко поможет наша мультимедийная платформа Wink, которая позволяет смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах. Мы решили подарить выпускникам бесплатную подписку на сервис Amediateka, который собрал самые рейтинговые и популярные в молодежной среде сериалы. Этот приятный бонус позволит сэкономить время на поиски достойного кино и смотреть контент в высоком качестве», — прокомментировал Андрей Карташов, директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

На платформе Wink собраны сотни российских и зарубежных ТВ-каналов, большая библиотека фильмов и сериалов, а также подписка популярного онлайн-кинотеатра Amediateka.

«Ростелеком» предлагает три выгодные подписки на сервис: «Для ценителей», «Для любителей» и «КиноVIP». Приложение Wink можно скачать на мобильный телефон через GooglePlay или AppStore, установить на телевизор со Smart TV или просто смотреть контент через браузер на компьютере.

Достаточно пройти регистрацию, чтобы получить доступ к сервису и далее пользоваться им на любом устройстве.