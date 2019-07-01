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11:06, 1 июля 2019 112
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Из-за ремонта кабеля в Канищеве отключат свет

Из-за ремонта кабеля в Канищеве отключат свет

Во вторник, 2 июля, в Канищеве отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта кабельной линии КЛ-0,4 кВ с 9:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Ленпоселок, дома 38-67, 69, 71, 73;
  • улица Дорожная, дома 4-а, 4-б, 4-в, 6-а;
  • улица Новая, дома 1-5;
  • улица Колхозная, дома 40.

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