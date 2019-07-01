Для рязанцев проведут мастер-класс по силовой атлетике

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Региональная федерация воздушно-силовой атлетики пригласила рязанцев поучаствовать в федеральном оздоровительном проекте «Прорыв к здоровью».
Официально проекта стартует 2 июля в 19:00 «Под мостом» в Лесопарке.
Для гостей проведут мастер-класс и открытую тренировку от рекордсмена Книги рекордов России, мира и Гиннесса по подтягиванию на перекладине, рекордсмена России по воркауту (выход силой на перекладине) Виктора Филиппова.
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