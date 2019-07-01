Бухгалтер рязанского лесничества присвоила почти сто тысяч

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Бухгалтер ГКУ РО «Рязанское лесничество» в течение шести месяцев незаконно начисляла зарплату работнику организации, сообщил
В период с августа 2018 года по январь 2019 года бухгалтер, используя свое служебное положение, начисляла зарплату, которая перечислялась на банковскую карту, находящуюся в пользовании у нее самой.
Всего сотрудница присвоила 97 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в орган следствия, которым возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.
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