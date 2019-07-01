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8:32, 1 июля 2019 170
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Бухгалтер рязанского лесничества присвоила почти сто тысяч

Бухгалтер рязанского лесничества присвоила почти сто тысяч

Бухгалтер ГКУ РО «Рязанское лесничество» в течение шести месяцев незаконно начисляла зарплату работнику организации, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В период с августа 2018 года по январь 2019 года бухгалтер, используя свое служебное положение, начисляла зарплату, которая перечислялась на банковскую карту, находящуюся в пользовании у нее самой.

Всего сотрудница присвоила 97 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в орган следствия, которым возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.


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