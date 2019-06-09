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14:47, 9 июня 2019 329
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В Москве из-за угрозы взрывов проверяют Останкинскую башню и Храм Христа Спасителя

В Москве из-за угрозы взрывов проверяют Останкинскую башню и Храм Христа Спасителя

В Москве из-за угрозы взрывов проверяют Останкинскую башню и Храм Христа Спасителя. Об этом написал The Village.

Экстренные службы проверяют 16 зданий. Кроме вышеперечисленных в этот список попал и мавзолей Ленина. По нему информация о минировании не подтвердилась.

По всем объектам сообщения о заложенных бомбах были анонимными.

Подробности по остальным адресам не сообщаются, так же как и об эвакуациях из зданий.


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