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В Москве из-за угрозы взрывов проверяют Останкинскую башню и Храм Христа Спасителя. Об этом написал
Экстренные службы проверяют 16 зданий. Кроме вышеперечисленных в этот список попал и мавзолей Ленина. По нему информация о минировании не подтвердилась.
По всем объектам сообщения о заложенных бомбах были анонимными.
Подробности по остальным адресам не сообщаются, так же как и об эвакуациях из зданий.
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