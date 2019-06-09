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21:50, 9 июня 2019 124
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На юге Вьетнама сотрудник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра

На юге Вьетнама сотрудник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра

На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра, пишут РИА Новости со ссылкой на портал Vnexpress.

Раненого обнаружили коллеги частного зоопарка. Хищник полностью оторвал ему правую руку, а левую — ниже локтя.

Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение. Затем его перевели в травматологическое отделение клиники.


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