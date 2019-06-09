На юге Вьетнама сотрудник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра

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На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра, пишут
Раненого обнаружили коллеги частного зоопарка. Хищник полностью оторвал ему правую руку, а левую — ниже локтя.
Сначала пострадавшего доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение. Затем его перевели в травматологическое отделение клиники.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.