Экзит-поллы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

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Фото: Ru.wikipedia.org
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, передают
«Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.
Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии «Ак жол» Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института «Общественное мнение», набрали менее 4%.
Аналогичные результаты показал экзит-полл научно-исследовательского центра «Молодежь». По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта.
Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы
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