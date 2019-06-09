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21:28, 9 июня 2019 177
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Экзит-поллы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Экзит-поллы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Фото: Ru.wikipedia.org

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, передают РИА Новости со ссылкой на данные экзит-поллов института «Общественное мнение»

«Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.

Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии «Ак жол» Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института «Общественное мнение», набрали менее 4%.

Аналогичные результаты показал экзит-полл научно-исследовательского центра «Молодежь». По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.

В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта.

Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы


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