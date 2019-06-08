Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:44, 8 июня 2019 485
 0    0

В рязанской колонии начали изготавливать детские площадки

В рязанской колонии начали изготавливать детские площадки

В рязанской колонии №2 начали изготавливать детские площадки. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

На производстве трудятся больше половины осужденных. Заказы посутпают к ним разные: от детских площадок до сельхозоборудования.

Также известно, что последнее время объем выпускаемой продукции увеличился.

«В Белоруссию и Казахстан поставляют плуги, косилки, бороны. Но больше заказов муниципальных для школ, детских садов, парков и скверов. Например, сейчас изготавливают шестиметровую спортивную конструкцию для стадиона „Динамо“», — отметили журналисты.

В прошлом году рязанский детский сад стал одним из первых, кто заключил договор с ИК-2, и где установили спортивную площадку.

Заведующая детсадом Надежда Авдакова отметила, на приобретение и установку площадки ушло порядка 100 тысяч рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 19 025
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 734
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 494
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 13 188
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 741
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум