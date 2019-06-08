В рязанской колонии начали изготавливать детские площадки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанской колонии №2 начали изготавливать детские площадки. Об этом сообщила ГТРК «Ока».
На производстве трудятся больше половины осужденных. Заказы посутпают к ним разные: от детских площадок до сельхозоборудования.
Также известно, что последнее время объем выпускаемой продукции увеличился.
«В Белоруссию и Казахстан поставляют плуги, косилки, бороны. Но больше заказов муниципальных для школ, детских садов, парков и скверов. Например, сейчас изготавливают шестиметровую спортивную конструкцию для стадиона „Динамо“», — отметили журналисты.
В прошлом году рязанский детский сад стал одним из первых, кто заключил договор с ИК-2, и где установили спортивную площадку.
Заведующая детсадом Надежда Авдакова отметила, на приобретение и установку площадки ушло порядка 100 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДальнобойщику, поступившему в ОКБ с ожогами, пересадили кожу на кистях
|
cледующая новость →Из-за аномальной жары в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.