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Рязанка торговала алкоголем в квартире на улице Тимакова. Об этом сообщила
Ранее полицейские зафиксировали факт незаконной продажи спиртного в квартире 47-летней женщины. В отношении нарушительницы применили административное наказание по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ.
Вскоре выяснилось, что рязанка вновь начала торговать спиртным.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.