RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Липецкой области пройдет межрегиональный фестиваль гармонистов «Поет гармонь над Битюгом» в Добринском районе. Об этом сообщил
Мероприятие проведут 15 и 16 июня в селе Талицкий Чамлык. На фестиваль приедут участники из Тамбовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Московской областей и Удмуртской Республики.
Слет гармонистов пройдет на большой поляне у берега реки Битюг. Заезд и регистрация участников начнется в субботу, 15 июня. Конкурс запланировали на 16 июня, в этот же день жюри подведет итоги и наградит победителей.
Второй фестивальный день откроется в 10 часов парадом участников и театрализованным представлением «Троицкий хоровод». Зрителей примут на площадках «Город мастеров», «Матанин двор», «Гостевой дворик».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии
|
cледующая новость →В Скопине начнут производить импортозамещающие лекарства от рака
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.