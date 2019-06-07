В Липецком районе в массовом ДТП с автобусом погибли три человека

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В Липецком районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщила
В 16:45 на трассе «Орел — Тамбов» 23-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ — 21099», столкнулась с Mazda под управлением 50-летнего водителя, после чего машину выбросило на встречную полосу, где легковушка столкнулась с автобусом Mercedes, за рулем которого был 43-летний водитель.
На месте аварии скончались водитель «ВАЗ — 21099» и двое пассажиров, 42-летняя женщина и 26-летний мужчина.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.